У Львові чоловік, який отримував пенсію по інвалідності, опинився у центрі судової справи, тож розповідаємо про це детальніше.

Пенсійний фонд вимагав у громадянина значну частину виплаченої пенсії у Львові через порушення правил, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Залізничного районного суду міста, громадянин не пройшов обов’язковий повторний медичний огляд і паралельно встиг влаштуватися на роботу.

Чоловік перебував на обліку у місцевому управлінні Пенсійного фонду як особа з інвалідністю третьої групи. Виплати йому продовжували нараховуватись навіть після завершення терміну інвалідності, оскільки він не пройшов повторну експертизу.

Крім того, він офіційно працевлаштувався, хоча пенсія У Львові нараховувалася як непрацюючому. Через це утворилася суттєва переплата. Після перерахунку з’ясувалося, що сума надміру виплачених коштів сягнула понад 31 тисячу гривень.

З них майже 30 000 припали на період, коли виплати продовжувалися без підтвердження інвалідності. Ще понад тисячу гривень додали через порушення умов працевлаштування.

Попри неодноразові запрошення на розмову з боку Пенсійного фонду, чоловік не з’являвся. Жодних кроків для врегулювання питання добровільно не зробив. У справі немає підтверджень, що він проходив повторну медичну експертизу. Тому суд став на бік Пенсійного фонду і зобов’язав чоловіка повернути всю суму переплати пенсії у Львові.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Найдешевші квартири у Львові: у місті можна придбати житло за приємними цінами, фото.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де пропонують прихисток для ВПО.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Львові: куди звернутися для отримання виплат.