Во Львове мужчина, получавший пенсию по инвалидности, оказался в центре судебного дела, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Пенсионный фонд потребовал у гражданина значительную часть выплаченной пенсии во Львове из-за нарушения правил, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Железнодорожного районного суда города, гражданин не прошел обязательное повторное медицинское освидетельствование и параллельно успел устроиться на работу.

Мужчина состоял на учете в местном управлении Пенсионного фонда как лицо с инвалидностью третьей группы. Выплаты ему продолжали начисляться даже по истечении срока инвалидности, поскольку он не прошел повторную экспертизу.

Кроме того, он официально трудоустроился, хотя пенсия во Львове насчитывалась как неработающему. Из-за этого образовалась существенная переплата. После пересчета выяснилось, что сумма излишне выплаченных средств составила более 31 тысячи гривен.

Из них почти 30 000 пришлись на период, когда выплаты продолжались без подтверждения инвалидности. Еще более тысячи гривен прибавили из-за нарушения условий трудоустройства.

Несмотря на неоднократные приглашения на разговор со стороны Пенсионного фонда, мужчина не появлялся. Никаких шагов по урегулированию вопроса добровольно не предпринял. По делу нет подтверждений, что он проходил повторную медицинскую экспертизу. Поэтому суд принял сторону Пенсионного фонда и обязал мужа вернуть всю сумму переплаты пенсии во Львове.

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