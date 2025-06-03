Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі значно покращить умови користування муніципальним транспортом для мешканців міста, повідомляє Politeka.
Чотири місяці тому в Запоріжжі запустили муніципальну транспортну картку “Січ”. Це дало змогу автоматизувати оплату проїзду і налагодити більш точний облік пасажиропотоку. Спочатку картки видавалися пільговим категоріям та студентам — вже видано 377 студентських і 98 пільгових карток, за допомогою яких можна оплачувати у міському транспорті.
Незабаром розпочнеться видача універсальної «Січ Загальна», доступної всім мешканцям міста. Вона дозволить оплачувати як разові поїздки, так і місячні проїзні квитки.
Для зручності на базі КП “Запоріжелектротранс” планують встановити стаціонарні термінали для автоматичної видачі таких карток. Крім того, у мобільному додатку EasyPay вже доступна функція поповнення транспортної картки, а найближчим часом з’явиться можливість отримати віртуальну - з таким самим функціоналом.
Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має зробити пересування містом комфортнішим та швидшим для всіх пасажирів.
Запровадження нової системи оплати – важливий крок до цифровізації міського транспорту і підвищення комфорту пасажирів.
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