Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має зробити пересування містом комфортнішим та швидшим для всіх пасажирів.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі значно покращить умови користування муніципальним транспортом для мешканців міста, повідомляє Politeka.

Чотири місяці тому в Запоріжжі запустили муніципальну транспортну картку “Січ”. Це дало змогу автоматизувати оплату проїзду і налагодити більш точний облік пасажиропотоку. Спочатку картки видавалися пільговим категоріям та студентам — вже видано 377 студентських і 98 пільгових карток, за допомогою яких можна оплачувати у міському транспорті.

Незабаром розпочнеться видача універсальної «Січ Загальна», доступної всім мешканцям міста. Вона дозволить оплачувати як разові поїздки, так і місячні проїзні квитки.

Для зручності на базі КП “Запоріжелектротранс” планують встановити стаціонарні термінали для автоматичної видачі таких карток. Крім того, у мобільному додатку EasyPay вже доступна функція поповнення транспортної картки, а найближчим часом з’явиться можливість отримати віртуальну - з таким самим функціоналом.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі має зробити пересування містом комфортнішим та швидшим для всіх пасажирів.

Запровадження нової системи оплати – важливий крок до цифровізації міського транспорту і підвищення комфорту пасажирів.

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