Новая система оплаты за проезд в Запорожье значительно улучшит условия использования муниципального транспорта для жителей города, сообщает Politeka.
Четыре месяца назад в Запорожье запустили муниципальную транспортную карточку Сечь. Это позволило автоматизировать платеж проезда и наладить более точный учет пассажиропотока. Сначала карты выдавались льготным категориям и студентам - уже выдано 377 студенческих и 98 льготных карт, с помощью которых можно оплачивать в городском транспорте.
В скором времени начнется выдача универсальной «Сечь Общая», доступной всем жителям города. Она позволит оплачивать как разовые поездки, так и месячные проездные билеты.
Для удобства на базе КП "Запорожэлектротранс" планируют установить стационарные терминалы для автоматической выдачи таких карт. Кроме того, в мобильном приложении EasyPay уже доступна функция пополнения транспортной карты, а в ближайшее время появится возможность получить виртуальную – с таким же функционалом.
Новая система оплаты за проезд в Запорожье должна сделать передвижение по городу более комфортным и быстрым для всех пассажиров.
Внедрение новой системы оплаты – важный шаг к цифровизации городского транспорта и повышению комфорта пассажиров.
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