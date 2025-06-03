Дефіцит продуктів у Запоріжжі може ще більше загострити цінову ситуацію.

На тлі дефіциту продуктів у Запоріжжі, зростає напруженість — фіксується нестача яблучного концентрату, повідомляє Politeka.

За словами Владислава Макаренка, співвласника садового підприємства з Чернівецької області, це може призвести до зростання цін як на концентрат, так і на самі яблука, адже попит з боку великих компаній зростає.

Він пояснив, що переробка нині вигідна: ціна перевищує собівартість, тож садівники отримують прибуток і уникають банкрутства. Особливо це актуально в умовах дефіциту апельсинового концентрату та високої вартості цукру. Наприклад, деякі корпорації, як-от Coca-Cola, почали використовувати яблучний концентрат як джерело цукру замість тростини чи буряка.

У сезоні 2024–2025 через високі закупівельні ціни більшість навіть якісних яблук пішла на переробку. Незважаючи на втрати від граду, фермери змогли вигідно реалізувати врожай.

Прогнози на 2025 рік двозначні: якщо погода буде сприятливою, можливе перевиробництво, а якщо повториться торішній неврожай — експерти радять зберігати якісні плоди, а не пускати їх на сік.

У будь-якому разі, дефіцит продуктів у Запоріжжі може ще більше загострити цінову ситуацію. Тож українцям варто вже зараз готуватися до можливого зростання цін на яблучну продукцію восени.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Допомога на оренду житла в Запоріжжі: як взяти участь у проєкті

Також Politeka писала, Робота у Запоріжжі: шукають пенсіонерів для нескладної роботи, готові платити від 15 тисяч гривень

Як повідомляла Politeka, Подорожчання хліба у Запоріжжі: цінники на популярний продукт помітно змінилися