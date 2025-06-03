Дефицит продуктов в Запорожье может еще больше усугубить ценовую ситуацию.

На фоне дефицита продуктов в Запорожье растет напряженность - фиксируется недостаток яблочного концентрата, сообщает Politeka.

По словам Владислава Макаренко, совладельца садового предприятия из Черновицкой области, это может привести к росту цен как на концентрат, так и на яблоки, ведь спрос со стороны крупных компаний растет.

Он объяснил, что переработка сейчас выгодна: цена превышает себестоимость, поэтому садоводы получают прибыль и уходят от банкротства. Это особенно актуально в условиях дефицита апельсинового концентрата и высокой стоимости сахара. Например, некоторые корпорации, такие как Coca-Cola, стали использовать яблочный концентрат в качестве источника сахара вместо тростника или свеклы.

В сезоне 2024-2025 из-за высоких закупочных цен большинство даже качественных яблок пошли на переработку. Несмотря на потери от града фермеры смогли выгодно реализовать урожай.

Прогнозы на 2025 год двузначны: если погода будет благоприятной, возможно перепроизводство, а если повторится прошлогодний неурожай — эксперты советуют сохранять качественные плоды, а не пускать их на сок.

В любом случае, дефицит продуктов в Запорожье может еще больше усугубить ценовую ситуацию. Так что украинцам стоит уже сейчас готовиться к возможному росту цен на яблочную продукцию осенью.

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