Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області порушило питання прозорості та справедливості комунального ціноутворення.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області викликало обурення серед мешканців села Вільне, повідомляє Politeka.

З квітня 2025 року ціна за кубометр води зросла до 78 гривень, що майже у шість разів більше, ніж раніше. Люди скаржаться, що вода непридатна не лише для пиття, а й для поливу городини, хоча у квитанціях зазначено, що вона відповідає гігієнічним нормам.

У сусідньому селі Зарічне ціна за куб становить 60 гривень, що ще більше обурює мешканців Вільного. В адміністрації зазначають, що тарифний план востаннє переглядали три роки тому, а з того часу вартість електроенергії зросла на 200%. Проте якість води залишилася незмінно низькою — земля тріскається від поливу, гине врожай, а селяни змушені користуватися дощовою водою або купувати питну.

Лише 30% жителів села регулярно сплачують рахунки, що спричинило накопичення боргу в понад 100 тисяч гривень. Люди вже подали звернення до місцевої ради з вимогою пояснити причини такого підвищення. Голова громади Петро Єрьомінко пообіцяв скликати бюджетну комісію та розглянути ситуацію.

Підвищення тарифів на воду у Дніпропетровській області порушило питання прозорості та справедливості комунального ціноутворення. Люди сподіваються, що влада почує їхні вимоги та перегляне економічну доцільність нового тарифу.

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