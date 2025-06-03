Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области вызвало возмущение у жителей села Вольное, сообщает Politeka.

С апреля 2025 цена за кубометр воды выросла до 78 гривен, что почти в шесть раз больше, чем раньше. Люди жалуются, что вода непригодна для питья, но и для полива овощей, хотя в квитанциях указано, что она соответствует гигиеническим нормам.

В соседнем селе Заречное цена за куб составляет 60 гривен, что еще больше возмущает жителей Свободного. В администрации отмечают, что тарифнный план последний раз пересматривался три года назад, а с тех пор стоимость электроэнергии выросла на 200%. Однако качество воды осталось неизменно низким – земля трескается от полива, гибнет урожай, а крестьяне вынуждены пользоваться дождевой водой или покупать питьевую.

Только 30% жителей села регулярно платят счета, что повлекло за собой накопление долга более чем в 100 тысяч гривен. Люди уже подали обращение в местный совет с требованием объяснить причины такого повышения. Глава общины Петр Еременко пообещал созвать бюджетную комиссию и рассмотреть ситуацию.

Повышение тарифов на воду в Днепропетровской области подняло вопрос прозрачности и справедливости коммунального ценообразования. Люди надеются, что власти услышат их требования и пересмотрят экономическую целесообразность нового тарифа.

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