Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі поки що не відбулося, однак ціни на ринку зберігають тенденцію до зростання, повідомляє Politeka.

З 1 червня річні тарифи для побутових споживачів залишаються стабільними — найбільший постачальник, "Нафтогаз України", який обслуговує понад 98% домогосподарств, зберіг ціну 7,96 грн за кубометр.

Це означає, що більшість населення продовжить платити за незміненою ставкою щонайменше до кінця квітня 2026 року. Інші постачальники пропонують річні ціни в діапазоні від 7,79 до 9,99 грн за куб, залежно від умов договору. Водночас деякі компанії в червні оприлюднили місячні ціни, які варіюються від 8,46 до 25 грн за кубометр. Однак перевести побутових споживачів з річного на місячні розцінки без їхньої згоди заборонено.

Міжнародний валютний фонд у Меморандумі наголосив, що після завершення війни Україна має запровадити план лібералізації енергоринків, що передбачає поступове підвищення тарифів із урахуванням соціальних потреб. Це створює ризики для майбутнього коригування цін.

Підвищення тарифів на газ у Запоріжжі може стати реальністю у разі змін у державному регулюванні або після закінчення воєнного стану.

Зважаючи на таку митуацію, мешканцям варто уважно стежити за новинами.

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