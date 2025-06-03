Повышение тарифов на газ в Запорожье пока не произошло, однако цены на рынке сохраняют тенденцию роста, сообщает Politeka.

С 1 июня годовые тарифы для бытовых потребителей остаются стабильными - крупнейший поставщик, "Нефтегаз Украины", обслуживающий более 98% домохозяйств, сохранил цену 7,96 грн за кубометр.

Это означает, что большинство населения продолжит платить по неизмененной ставке, по меньшей мере, до конца апреля 2026 года. Остальные поставщики предлагают годовые цены в диапазоне от 7,79 до 9,99 грн за куб, в зависимости от условий договора. В то же время, некоторые компании в июне обнародовали месячные цены, которые варьируются от 8,46 до 25 грн за кубометр. Однако перевести бытовых потребителей с годового на месячные расценки без их согласия запрещено.

Международный валютный фонд в Меморандуме отметил, что после завершения войны Украина должна ввести план либерализации энергорынков, предусматривающий постепенное ценовое увеличение с учетом социальных потребностей.

Повышение тарифов на газ в Запорожье может оказаться реальностью в случае изменений в государственном регулировании или после окончания военного положения.

Учитывая такую ​​митуацию, жителям следует внимательно следить за новостями.

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