Безкоштовний проїзд у Рівному буде доступний 1 червня спеціально до Дня захисту дітей, повідомляє Politeka.
Як відомо, всі охочі зможуть скористатися безкоштовним проїздом з 11:00 до 15:00 в автобусах маршруту №7.
Умовою участі в акції є придбання вхідного квитка безпосередньо у автобусі у представника зоопарку. Це зручно і допоможе уникнути черг на касах. Важливо, що акція діє виключно у автобусах маршруту №7, які курсують за визначеним маршрутом до Рівненського зоопарку.
Організатори наголошують, що акція покликана не лише підтримати сімейний відпочинок та популяризувати культурний дозвілля, а й зробити відвідування зоопарку максимально доступним для мешканців і гостей міста.
Містян закликають не пропустити можливість провести приємний день із дітьми, насолоджуючись спілкуванням із тваринами та природою.
Безкоштовний проїзд у Рівному 1 червня – це чудова нагода відсвяткувати кінець навчального року з комфортом і позитивними емоціями.
Акція діятиме лише у вказаний день та у визначений час, тому мешканцям Рівного варто врахувати це при плануванні поїздки. Окрім того, організатори наголошують містянам на необхідності дотримання правил безпеки під час користування транспортом.
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