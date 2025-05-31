Безкоштовний проїзд у Рівному діятиме у вказаний день та у визначений час.

Безкоштовний проїзд у Рівному буде доступний 1 червня спеціально до Дня захисту дітей, повідомляє Politeka.

Як відомо, всі охочі зможуть скористатися безкоштовним проїздом з 11:00 до 15:00 в автобусах маршруту №7.

Умовою участі в акції є придбання вхідного квитка безпосередньо у автобусі у представника зоопарку. Це зручно і допоможе уникнути черг на касах. Важливо, що акція діє виключно у автобусах маршруту №7, які курсують за визначеним маршрутом до Рівненського зоопарку.

Організатори наголошують, що акція покликана не лише підтримати сімейний відпочинок та популяризувати культурний дозвілля, а й зробити відвідування зоопарку максимально доступним для мешканців і гостей міста.

Містян закликають не пропустити можливість провести приємний день із дітьми, насолоджуючись спілкуванням із тваринами та природою.

Безкоштовний проїзд у Рівному 1 червня – це чудова нагода відсвяткувати кінець навчального року з комфортом і позитивними емоціями.