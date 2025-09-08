Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стало неприємною новиною для багатьох місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося окремих споживачів, повідомляє Politeka.

Як інформують у Лозівській міській раді, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вплинуло на бюджетні установи та окремі категорії споживачів у Лозівській громаді.

З 1 квітня куб води для них коштує 60,70 гривні, тоді як для мешканців громади вартість залишилася без змін. Керівник КП "Лозоваводосервіс" Олександр Марченко пояснив, що причина нових цін полягає у здорожчанні закупної води від КП "Харківводоканал".

За новими розцінками, постачальник встановив вартість 17,66 грн за кубічний метр. Це призвело до додаткових витрат підприємства приблизно на 800 тисяч гривень щомісяця. Щоб уникнути фінансових збитків, довелося переглянути вартість постачання для окремих категорій споживачів.

Абонентська плата та вартість водовідведення залишилися без змін, зазначили у міськраді. Різницю в цінах, як і раніше, планують компенсувати з бюджету громади, щоб мешканці не відчули фінансового навантаження. Подібна практика застосовується і на підприємстві "Тепловодосервіс".

Крім Лозівської громади, підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області торкнулося Височанської громади. З квітня тут встановили нові розцінки для побутових споживачів.

Водопостачання коштує 52 грн, а водовідведення - 38,56. Причиною стало зростання витрат на електроенергію, оплату праці та зношеність мереж, що потребує додаткових ресурсів для забезпечення стабільної роботи систем.

