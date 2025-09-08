Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области стало неприятной новостью для многих местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось отдельных потребителей, сообщает Politeka.

Как информируют в Лозовском городском совете, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области повлияло на бюджетные учреждения и отдельные категории потребителей в Лозовской общине.

С 1 апреля куб воды для них стоит 60,70 гривен, тогда как для жителей общины стоимость осталась без изменений. Руководитель КП "Лозоваводосервис" Александр Марченко пояснил, что причина новых цен заключается в удорожании закупочной воды от КП "Харьковводоканал".

По новым расценкам поставщик установил стоимость 17,66 грн за кубический метр. Это привело к дополнительным расходам предприятия примерно на 800 тысяч гривен ежемесячно. Чтобы избежать финансового ущерба, пришлось пересмотреть стоимость поставки для отдельных категорий потребителей.

Абонентская плата и стоимость водоотвода остались без изменений, отметили в горсовете. Разницу в ценах по-прежнему планируют компенсировать из бюджета общины, чтобы жильцы не почувствовали финансовую нагрузку. Подобная практика применяется и на предприятии "Тепловодосервис".

Кроме Лозовской общины, повышение тарифов на коммунальные услуги в Харьковской области коснулось Высочанского общества. С апреля здесь установили новые цены для бытовых потребителей.

Водоснабжение стоит 52 грн, а водоотвод – 38,56. Причиной стал рост затрат на электроэнергию, оплату труда и износ сетей, что требует дополнительных ресурсов для обеспечения стабильной работы систем.

