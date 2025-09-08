Саме там усі охочі можуть дізнатися, коли і де можна отримати підтримку, включно з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі надає благодійний фонд «Посмішка ЮА», який продовжує масштабні гуманітарні ініціативи для мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті організації.

Роздача допомоги відбувається не щодня, тому українців закликають слідкувати за оновленнями на офіційному сайті та сторінках у соціальних мережах, щоб не пропустити нові дати.

Фонд регулярно забезпечує нужденних продуктовими наборами, а його діяльність спрямована на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах через війну. До категорій тих, хто потребує допомоги, належать пенсіонери, переселенці, особи, що втратили роботу, джерела доходу або житло внаслідок бойових дій.

Крім основної роздачі продуктів, «Посмішка ЮА» надає теплі речі, постіль, базові засоби побуту, дитяче харчування та підгузки, а також товари для догляду за людьми похилого віку. Організація оперативно реагує на кризові ситуації, видаючи ковдри, воду, одяг, продуктові пайки та предмети першої необхідності.

У межах своєї діяльності фонд співпрацює з міжнародними благодійними організаціями, місцевими громадами та волонтерами. Завдяки такому партнерству вдається охоплювати великі групи населення та надавати допомогу, максимально адаптовану до реальних потреб.

Інформацію про нові етапи гуманітарних ініціатив, включно з датами та адресами роздач, організація публікує на офіційних каналах та у соцмережах. Саме там усі охочі можуть дізнатися, коли і де можна отримати підтримку, включно з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі.

