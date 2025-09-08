Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області стає справжнім рятувальним колом для багатьох людей, які потрапили у скрутні обставини.

Українці, які були змушені залишити свої домівки через війну, мають можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.

Можливість отримати безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області передбачає кілька варіантів квартирного обліку. Перший стосується тимчасового проживання.

Переселенці можуть скористатися соціальним дахом над головою із комунальної власності тієї громади, де вони перебувають на обліку в Єдиній базі даних ВПО. Помешкання надають на строк до одного року з правом продовження.

Цей варіант доступний для тих, хто не має власного дому або володіє лише частиною, площа якої є меншою за встановлені Кабміном норми. Винятком вважається дім на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Навіть якщо його площа достатня, людина все одно має право стати на облік. В цьому випадку безкоштовне житло у Дніпропетровській області передбачає сплату лише за комунальні послуги.

Другий вид обліку стосується громадян, які потребують поліпшення житлових умов. У цьому випадку переселенцям надаються приміщення з державного чи громадського житлового фонду у безстрокове користування. Такий дах над головою можна буде згодом приватизувати.

Ще один напрямок передбачає соціальний квартирний облік. Переселенці можуть за договором найму користуватися соціальним дахом над головю, що входить до спеціального фонду. Це можуть бути квартири або садибні будинки.

Термін проживання залежить від рівня доходів родини і може становити рік чи більше. Витрати стосуються лише оплати комунальних послуг.

Джерело: Вільне радіо

