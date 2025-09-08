Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предполагает несколько вариантов квартирного учета. Первое касается временного проживания.

Переселенцы могут воспользоваться социальной крышей над головой из коммунальной собственности того общества, где они состоят на учете в Единой базе данных ВПЛ. Дом предоставляют на срок до одного года с правом продления.

общежитие

Этот вариант доступен для тех, кто не имеет собственного дома или владеет лишь частью, площадь которой меньше установленных Кабмином норм. Исключение считается дом на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Даже если его площадь достаточна, человек все равно имеет право встать на учет. В этом случае бесплатное жилье в Днепропетровской области предусматривает оплату только за коммунальные услуги.

Второй вид учета касается граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом случае переселенцам предоставляются помещения из государственного или общественного жилищного фонда в бессрочное использование. Такую крышу над головой можно будет впоследствии приватизировать.

Еще одно направление предполагает социальный квартирный учет. Переселенцы могут по договору найма пользоваться социальной крышей над головой, входящей в специальный фонд. Это могут быть квартиры или усадебные дома.

Срок проживания зависит от уровня доходов семьи и может составлять год или больше. Расходы касаются только оплаты коммунальных услуг.

Источник: Свободное радио

