Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области становится настоящим спасательным кругом для многих людей, попавших в затруднительные обстоятельства.

Украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, имеют возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Возможность получить бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предполагает несколько вариантов квартирного учета. Первое касается временного проживания.

Переселенцы могут воспользоваться социальной крышей над головой из коммунальной собственности того общества, где они состоят на учете в Единой базе данных ВПЛ. Дом предоставляют на срок до одного года с правом продления.

Этот вариант доступен для тех, кто не имеет собственного дома или владеет лишь частью, площадь которой меньше установленных Кабмином норм. Исключение считается дом на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий.

Даже если его площадь достаточна, человек все равно имеет право встать на учет. В этом случае бесплатное жилье в Днепропетровской области предусматривает оплату только за коммунальные услуги.

Второй вид учета касается граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В этом случае переселенцам предоставляются помещения из государственного или общественного жилищного фонда в бессрочное использование. Такую крышу над головой можно будет впоследствии приватизировать.

Еще одно направление предполагает социальный квартирный учет. Переселенцы могут по договору найма пользоваться социальной крышей над головой, входящей в специальный фонд. Это могут быть квартиры или усадебные дома.

Срок проживания зависит от уровня доходов семьи и может составлять год или больше. Расходы касаются только оплаты коммунальных услуг.

