Бесплатный проезд в Ровно будет доступен 1 июня специально ко Дню защиты детей, сообщает Politeka.
Как известно, все желающие смогут воспользоваться бесплатным проездом с 11.00 до 15.00 в автобусах маршрута №7.
Условием участия в акции является приобретение входного билета непосредственно на автобусе у представителя зоопарка. Это удобно и поможет избежать очередей на кассах. Важно, что акция действует исключительно в автобусах маршрута №7, курсирующих по определенному маршруту в Ровенский зоопарк.
Организаторы отмечают, что акция призвана не только поддержать семейный отдых и популяризировать культурный досуг, но и посещение зоопарка максимально доступным для жителей и гостей города.
Горожан призывают не упустить возможность провести приятный день с детьми, наслаждаясь общением с животными и природой.
Бесплатный проезд в Ровно 1 июня – это отличная возможность отпраздновать конец учебного года с комфортом и положительными эмоциями.
Акция будет действовать только в указанный день и в указанное время, поэтому жителям Ровно следует учесть это при планировании поездки. Кроме того, организаторы отмечают горожанам необходимость соблюдения правил безопасности во время пользования транспортом.
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