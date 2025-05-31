Бесплатный проезд в Киеве будет действовать в указанный день и в определенное время.

Бесплатный проезд в Ровно будет доступен 1 ​​июня специально ко Дню защиты детей, сообщает Politeka.

Как известно, все желающие смогут воспользоваться бесплатным проездом с 11.00 до 15.00 в автобусах маршрута №7.

Условием участия в акции является приобретение входного билета непосредственно на автобусе у представителя зоопарка. Это удобно и поможет избежать очередей на кассах. Важно, что акция действует исключительно в автобусах маршрута №7, курсирующих по определенному маршруту в Ровенский зоопарк.

Организаторы отмечают, что акция призвана не только поддержать семейный отдых и популяризировать культурный досуг, но и посещение зоопарка максимально доступным для жителей и гостей города.

Горожан призывают не упустить возможность провести приятный день с детьми, наслаждаясь общением с животными и природой.

Бесплатный проезд в Ровно 1 июня – это отличная возможность отпраздновать конец учебного года с комфортом и положительными эмоциями.