Подорожчання проїзду на Закарпатті обумовлено економічною ситуацією та необхідністю забезпечення якісних і безпечних транспортних послуг.

Подорожчання проїзду на Закарпатті торкнулося маршруту Мукачево — Нове Давидково, повідомляє Politeka.

Про це проінформувало Управління міського господарства Мукачівської міської ради після відповідного рішення виконавчого комітету.

З 28 травня 2025 року вартість квитка зросла до 23 гривень за одного пасажира. Попередній тарифний план становив 18 грн, тож підвищення склало 5 гривень.

Зміни стосуються автобусного маршруту загального користування № 32, який з’єднує Мукачево з селом Нове Давидково. Як пояснили в управлінні, перегляд тарифу здійснено у відповідності до чинного законодавства у сфері транспорту та державної регуляторної політики.

Рішення ухвалили на основі офіційного звернення перевізника — ТДВ «Мукачівське АТП 12106», який подав економічно обґрунтовані розрахунки для перегляду вартості квитка.

Окрім того, тариф було затверджено за рекомендаціями профільної комісії, яка проаналізувала витрати перевізника та обсяг наданих послуг. Враховували також інфляційні чинники, зростання вартості пального, технічного обслуговування транспорту та заробітної плати водіїв.

Загалом, подорожчання проїзду на Закарпатті є частиною ширшої тенденції підвищення тарифів на пасажирські перевезення в регіонах України, що обумовлено економічною ситуацією та необхідністю забезпечення якісних і безпечних транспортних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.