Подорожание проезда в Закарпатье обусловлено экономической ситуацией и необходимостью обеспечения качественных и безопасных транспортных услуг.

Подорожание проезда на Закарпатье коснулось маршрута Мукачево - Новое Давыдково, сообщает Politeka.

Об этом проинформировало Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета после соответствующего решения исполнительного комитета.

С 28 мая 2025 года стоимость билета выросла до 23 гривен за одного пассажира. Предыдущий тарифный план составил 18 грн, поэтому повышение составило 5 гривен.

Изменения касаются автобусного маршрута общего пользования № 32, соединяющего Мукачево с селом Новое Давыдково. Как пояснили в управлении, пересмотр тарифа осуществлен в соответствии с действующим законодательством в сфере транспорта и государственной регуляторной политики.

Решение было принято на основе официального обращения перевозчика — ОДО «Мукачевское АТП 12106», которое предоставило экономически обоснованные расчеты для пересмотра стоимости билета.

Кроме того, тариф был утвержден по рекомендациям профильной комиссии, которая проанализировала расходы перевозчика и объем предоставленных услуг. Учитывали также инфляционные факторы, рост стоимости горючего, техническое обслуживание транспорта и заработную плату водителей.

В целом подорожание проезда на Закарпатье является частью более широкой тенденции повышения тарифов на пассажирские перевозки в регионах Украины, что обусловлено экономической ситуацией и необходимостью обеспечения качественных и безопасных транспортных услуг.

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