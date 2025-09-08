Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області відчутно впливає на вартість яблук, які цього року стали надзвичайно дорогими, повідомляє Politeka.

Україна практично залишилася без місцевих яблук, а звичні для споживачів фрукти поступово перетворюються на преміальний продукт. Середня ціна на яблука досягла 85,20 гривень за кілограм, що втричі перевищує торішні показники.

Експерти EastFruit Weekly Ukraine зазначають, що ринок заповнили переважно імпортні товари, насамперед з Польщі.

"Наразі ми залишилися практично без місцевих яблук", — повідомляє Олександр Хорєв.

Минулого року середня вартість в червні становила 28,11 грн за кілограм, нині — 85,20 грн, що демонструє триразове зростання цін.

Аграрний спеціаліст Іван Томич виділяє головні причини дефіциту: старіння садів та скорочення площ під яблунями. Через це галузь поступово втрачає продуктивність, а ринок визначає індикатор цін за бананами, які залишаються популярною альтернативою. Ціна бананів нині становить 74,15 грн за кілограм, тоді як минулого року вона була 64,03 грн.

Експерти попереджають, що якщо нинішня тенденція збережеться, цей фрукт остаточно може перейти до категорії преміальних товарів, недоступних для більшості споживачів.

Відповідно, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилює ризики зростання вартості традиційних фруктів, які раніше вважалися доступними для широкого кола українців.

До слова, в Дніпропетровській області також повідомляли про можливість отримати продукти безкоштовно.

Ваучери можна використати в торговельній мережі АТБ, обираючи серед широкого асортименту саме те, що найбільше відповідає вашим потребам.

Джерело: Громадське

