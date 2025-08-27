Щоб отримати ваучер на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти просту процедуру.

Можна отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області завдяки спеціальним ваучерам, які можна використати в мережі магазинів АТБ, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли на сторінці фонду «Крок з Надією» в Фейсбук.

У рамках цього проєкту мешканці міст Павлоград та Синельникове мають можливість отримати продуктові ваучери номіналом 440 гривень.

Ваучери можна використати в торговельній мережі АТБ, обираючи серед широкого асортименту саме ті продукти, які найбільше відповідають потребам конкретної людини. Такий підхід не тільки забезпечує необхідними харчами, а й дозволяє отримувачам зберігати свободу вибору та самостійність у повсякденних рішеннях. Це робить безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області не лише корисною допомогою, а й гідною, адже повага до особистих потреб кожного — одна з головних цінностей програми.

Проєкт реалізується завдяки співпраці благодійного фонду «Крок з Надією» з міжнародними партнерами — Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережею супермаркетів АТБ.

Щоб отримати ваучер, необхідно пройти просту процедуру онлайн-реєстрації через чат-бот у месенджері Telegram. Усе максимально доступно та зручно: достатньо перейти за посиланням, відкрити чат-бот і виконати покрокові інструкції. Реєстрація займає всього кілька хвилин.

Для тих, у кого можуть виникнути труднощі чи запитання про безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, передбачено гарячу лінію підтримки. Звернутися можна з понеділка по четвер, у проміжку з 13 до 18 години. Телефон для довідок: нуль шістдесят три триста тридцять шість п’ятдесят вісім двадцять дев’ять.

