Можно получить бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области благодаря специальным ваучерам, которые можно использовать в сети АТБ, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали на странице фонда «Крок з Надією» в Фейсбуке.

В рамках этого проекта жители городов Павлоград и Синельниково могут получить продуктовые ваучеры номиналом 440 гривен.

Ваучеры можно использовать в торговой сети АТБ, выбирая среди широкого ассортимента именно те товары, наиболее отвечающие потребностям конкретного человека. Такой подход обеспечивает не только необходимые продукты, но и позволяет получателям сохранять свободу выбора и самостоятельность в повседневных решениях. Это делает бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области не только полезной помощью, но и достойной, ведь уважение личных потребностей каждого — одна из главных ценностей программы.

Проект реализуется благодаря сотрудничеству благотворительного фонда «Крок з Надією» с международными партнерами – Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сетью супермаркетов АТБ.

Чтобы получить ваучер, необходимо пройти простую процедуру онлайн-регистрации через чат-бот в мессенджере Telegram . Всё максимально доступно и удобно: достаточно перейти по ссылке, открыть чат-бот и выполнить пошаговые инструкции. Регистрация занимает всего несколько минут.

Для тех, у кого могут возникнуть трудности или вопросы о бесплатных продуктах для пенсионеров в Днепропетровской области, предусмотрена горячая линия поддержки. Обратиться можно с понедельника по четверг, в промежутке с 13 до 18 часов. Телефон для справок: ноль шестьдесят три триста тридцать шесть пятьдесят восемь двадцать девять.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: украинцы могут получить горячие обеды, как это сделать.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь одиноким пенсионерам в Днепропетровской области: украинцам подробно объяснили, как оформить выплату.