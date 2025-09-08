Дефицит продуктов в Днепропетровской области ощутимо влияет на стоимость яблок, которые в этом году стали очень дорогими, сообщает Politeka.

Украина практически осталась без местных яблок, а привычные для потребителей фрукты постепенно превращаются в премиальный продукт. Средняя цена на яблоки достигла 85,20 гривен за килограмм, что в три раза превышает прошлогодние показатели.

Эксперты EastFruit Weekly Ukraine отмечают, что рынок заполнили преимущественно импортные товары, в первую очередь из Польши.

"Сейчас мы остались практически без местных яблок" , - сообщает Александр Хорев.

В прошлом году средняя стоимость в июне составила 28,11 грн. за килограмм, в настоящее время — 85,20 грн., что демонстрирует трехкратный рост цен.

Аграрный специалист Иван Томич выделяет главные причины дефицита: старение садов и сокращение площадей под яблонями. Поэтому отрасль постепенно теряет производительность, а рынок определяет индикатор цен по бананам, которые остаются популярной альтернативой. Цена бананов сейчас составляет 74,15 грн за килограмм, в то время как в прошлом году она была 64,03 грн.

Эксперты предупреждают, что если нынешняя тенденция сохранится, этот фрукт может окончательно перейти к категории премиальных товаров, недоступных для большинства потребителей.

Соответственно, дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляет риски роста стоимости традиционных фруктов, которые раньше считались доступными для широкого круга украинцев.

К слову, в Днепропетровской области также сообщалось о возможности получить продукты бесплатно.

Ваучеры можно использовать в торговой сети АТБ, выбирая среди широкого ассортимента именно то, что больше всего отвечает вашим потребностям.

Источник:Громадське

