Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області є виплатою, що надається лише після підтвердження права.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області надається визначеним категоріям населення, повідомляє Politeka.

Про порядок її оформлення нагадали у Пенсійному фонді України, зазначивши, що компенсація стосується вартості харчування для людей, які зазнали впливу Чорнобильської катастрофи.

Надання виплат регламентується положеннями Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». У документі виокремлено три групи, котрі мають право на допомогу.

До першої групи належать ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та учасники ліквідації інших ядерних інцидентів, які офіційно віднесені до категорій 1 або 2. Друга група — це громадяни, визнані потерпілими від аварії. Третя стосується тих, хто отримав опромінення й був зарахований до вказаних категорій.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати заяву через один із доступних каналів: сервісні центри Пенсійного фонду, застосунок «Дія», уповноважених представників органів місцевого самоврядування чи центри надання адміністративних послуг.

До заяви додається необхідний пакет документів. Розгляд триває не довше десяти днів. Лише після перевірки призначаються нарахування. Водночас існують випадки відмови. Це можливо, якщо документи подані не в повному обсязі, особа змінила місце реєстрації або втратила статус постраждалого.

Скасування статусу ліквідатора, потерпілого від аварії чи особи, що зазнала радіаційного опромінення, автоматично призводить до припинення нарахувань. Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Київській області є виплатою, що надається лише після підтвердження права та відповідності усім вимогам законодавства.

