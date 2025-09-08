Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области является выплатой, предоставляемой только после подтверждения права.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предоставляется определенным категориям населения, сообщает Politeka.

О порядке ее оформления напомнили в Пенсионном фонде Украины, отметив, что компенсация касается стоимости питания для людей, подвергшихся влиянию Чернобыльской катастрофы.

Предоставление выплат регламентируется положениями Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы». В документе выделены три группы, имеющие право на помощь.

В первую группу входят ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС и участники ликвидации других ядерных инцидентов, которые официально отнесены к категориям 1 или 2. Вторая группа — это граждане, признанные потерпевшими от аварии. Третья касается тех, кто получил облучение и был причислен к указанным категориям.

Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление через один из доступных каналов: сервисные центры Пенсионного фонда, приложение «Дія», уполномоченные представители органов местного самоуправления или центры предоставления административных услуг.

К заявлению прилагается необходимый пакет документов. Разбирательство длится не дольше десяти дней. Только после проверки назначаются начисления. В то же время, существуют случаи отказа. Это возможно, если документы представлены не в полном объеме, лицо изменило место регистрации или потеряло статус пострадавшего.

Отмена статуса ликвидатора, потерпевшего от аварии или лица, подвергшегося радиационному облучению, автоматически приводит к прекращению начислений. Следовательно, денежная помощь для пенсионеров в Киевской области является выплатой, предоставляемой только после подтверждения права и соответствия всем требованиям законодательства.

