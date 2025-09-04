Місцеві мешканці у Дніпропетровській області мають можливість отримати грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій осіб.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена для мешканців одного з населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у дописі Благодійного фонду "Руки милості" у Фейсбук, йдеться про виплати в рамках гуманітарного проєкту, що реалізується міжнародними партнерами.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стала доступною завдяки третій фазі гуманітарної програми від USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance у партнерстві з World Vision та ACTED.

Зараз триває попередня реєстрація, яка охоплює лише жителів села Томаківка. Сума виплат становить 10 800 грн на одну особу. Кошти надходитимуть протягом півроку з серпня 2025 по січень 2026. Заявки можуть подавати лише мешканці Томаківки.

Проте реєстрація не є автоматичною гарантією виплат. Остаточне рішення ухвалюють після перевірки відповідності критеріям. Умови отримання грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Дніпропетровській області чітко прописані.

Заявник не мав отримувати аналогічної фінансової підтримки від інших організацій протягом останніх 3 місяців. Дохід родини має бути нижчим за 6318 грн на одну особу без врахування соцвиплат.

Окрему увагу приділяють домогосподарствам, де є серйозно хворі члени родини, три і більше дітей, діти віком до 2 років або внутрішньо переміщені особи. Також право на підтримку мають одинокі батьки, сім’ї, де є вагітні жінки, літні люди від 60 років, особи з інвалідністю I чи II групи.

У переліку додаткових критеріїв зазначені й випадки, коли родина постраждала від обстрілів, має зруйноване або пошкоджене житло, мешкає у приймаючих сім’ях, орендованому житлі чи тимчасових притулках.

