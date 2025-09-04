Местные жители Днепропетровской области имеют возможность получить денежную помощь для пенсионеров и других категорий лиц.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено для жителей одного из населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как информируют в сообщении Благотворительного фонда "Руки милости" в Фейсбуке, речь идет о выплатах в рамках реализуемого международными партнерами гуманитарного проекта.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области стала доступна благодаря третьей фазе гуманитарной программы от USAID's Bureau for Humanitarian Assistance в партнерстве с World Vision и ACTED.

Сейчас идет предварительная регистрация, которая охватывает только жителей села Томаковка. Сумма выплат составляет 10 800 грн. на одного человека. Средства будут поступать в течение полугода с августа 2025 по январь 2026 года. Заявки могут подавать только жители Томаковки.

Однако регистрация не является автоматической гарантией выплат. Окончательное решение принимается после проверки соответствия критериям. Условия получения денежной помощи пенсионерам и другим уязвимым категориям в Днепропетровской области четко прописаны.

Заявитель не должен получать аналогичную финансовую поддержку от других организаций в течение последних 3 месяцев. Доход семьи должен быть ниже 6318 грн на одного человека без учета соцвыплат.

Отдельное внимание уделяется домохозяйствам, где есть серьезно больные члены семьи, трое и более детей, дети до 2 лет или внутренне перемещенные лица. Также право на поддержку имеют одинокие родители, семьи, где есть беременные женщины, пожилые люди от 60 лет, лица с инвалидностью I или II группы.

В перечне дополнительных критериев указаны и случаи, когда семья пострадала от обстрелов, имеет разрушенное или поврежденное жилье, проживает в семьях, арендованном жилье или временных приютах.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.