Мешканців просять врахувати графіки відключення електроенергії у червні в Запоріжжі при плануванні своїх справ.

Графіки відключення електроенергії у червні в Запоріжжі торкнуться чималої кількості жителів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Відбуватиметься це через планові ремонтні роботи на електрообладнанні. Світла не буде за такими адресами:

2 червня (09:00–17:00): вул. Європейська (Малиновського), Дорошенка, Електрична, Житомирська, Ключова, Літературна, Машинна, Прияружна, Театральна, Чумаченка, Юрія Шульте (Іркутська), пров. Братерський, пКосогірний, Мужній, Сніжний, Тростянецький, Шахтарський, бул. Шевченка, вул. Івана Огієнка, Алюмінієва, Гоголя, Григорія Несмашного, Незалежної України та інших.

Графіки відключення електроенергії у червні в Запоріжжі також торкнуться і 3 числа (09:00–17:00): вул. Академіка Муравченка, Брюлова, Глісерна, Господарча, Етюдна, Краківська, Кругова, Медова, Миколи Корищенка, Піхотна, Чорноземна, пр. Моторобудівників, бул. Марії Примаченко, вулиця Незалежної України, Олександра Пивоварова, Рекордна, Сталеварів, пр. Соборний, Крайня, Милосердя, Селищна,Цегельна, Поетичний, Святковий.

3-го (09:00–16:00): Донецька, Краєвидна, Набережна, Ювілейна, Інженера Лата, Дмитра Вишневецького, Зоряна, Мрії.

4-го (09:00–17:00): вулиця Керченська, Комарова, Олімпійська, Алмазна, Анатолія Солов’яненка, Володимира Мономаха, Досягнень, Лассаля, Лейтенанта Шмідта, Лижна, Магістральна, Металістів, Наскрізна, Ніжинська, Платона Майбороди, Початкова, Республіканська, Футбольна, Фінансова, Човнова, пров. Водний, та ін.

4-го (09:00–16:00): Василя Сергієнка, Лахтінська.

5-го (09:00–17:00): Європейська, Чумаченка, Алмазна, Богдана Хмельницького, Гончара, Демократична, Зразкова, Магістральна, Молодіжна, Радіаторна, Соснова, Травнева, Чудова, Металургів, Соборний, Переяславський, проїзд Віталія Тіліженка, Інженера Лата, Каховська, Мрії, Петра Яцика, Світловодська, Дубовий, Успішний.

6-го (09:00–17:00): Історична, Вогнетривна, Оптимістична, Скворцова, Фінальна, Світловодська, Січеславська (Норільська).

Мешканців просять врахувати графіки відключення електроенергії у червні в Запоріжжі та завчасно подбати про необхідні запаси.

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