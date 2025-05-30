Жителей просят учесть графики отключения электроэнергии в июне в Запорожской области при планировании своих дел.

Графики отключения электроэнергии в июне в Запорожье коснутся большого количества жителей, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Это будет происходить из-за плановых ремонтных работ на электрооборудовании. Света не будет по следующим адресам:

2 июня (09:00–17:00): ул. Европейская (Малиновского), Дорошенко, Электрическая, Житомирская, Ключевая, Литературная, Машинная, Прияружная, Театральная, Чумаченко, Юрия Шульте (Иркутская), пер. Братский, пКосогорный, Мужественный, Снежный, Тростянецкий, Шахтерский, бул. Шевченко, ул. Ивана Огиенко, Алюминиева, Гоголя, Григория Несмашного, Независимой Украины и других.

Графики отключения электроэнергии в июне в Запорожье также коснутся и 3 числа (09:00–17:00): ул. Академика Муравченко, Брюлова, Глиссерная, Хозяйственная, Этюдная, Краковская, Круговая, Медовая, Николая Корищенко, Пехотная, Черноземная, пр. Моторостроителей, бул. Марии Примаченко, улица Независимой Украины, Александра Пивоварова, Рекордная, Сталеваров, пр. Соборный, Крайняя, Милосердие, Селищная, Кирпичная, Поэтическая, Праздничная.

3-го (09:00–16:00): Донецкая, Пейзавая, Набережная, Юбилейная, Инженера Лата, Дмитрия Вишневецкого, Зоряна, Мечты.

4-го (09:00–17:00): улица Керченская, Комарова, Олимпийская, Алмазная, Анатолия Соловьяненко, Владимира Мономаха, Достижений, Лассаля, Лейтенанта Шмидта, Лыжная, Магистральная, Металлистов, Сквозная, Нежинская, Платона Майборо Лодка, пер. Водный и т.д.

4-го (09:00–16:00): Василия Сергиенко, Лахтинская.

5-го (09:00–17:00): Европейская, Чумаченко, Алмазная, Богдана Хмельницкого, Гончара, Демократическая, Образцовая, Магистральная, Молодежная, Радиаторная, Сосновая, Майская, Чудовая, Металлургов, Соборный, Переяславский, проезд Виталия Тили Яцика, Светловодская, Дубовая, Успешная.

6-го (09:00–17:00): Историческая, Огнеупорная, Оптимистичная, Скворцова, Финальная, Светловодская, Сичеславская (Норильская).

Жителей просят учесть графики отключения электроэнергии в июне в Запорожье и заблаговременно позаботиться о необходимых запасах.

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