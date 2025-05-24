Дефіцит продуктів в Запоріжжі будуть компенсувати імпортом, який завжди дорожчий.

Дефіцит продуктів в Запоріжжі очікується цього літа через значне скорочення врожаю кісточкових фруктів в Україні, повідомляє Politeka.

Таку інформацію розповідає директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Через квітневі заморозки втрати абрикосів, персиків, черешень і вишень можуть сягнути 50-60%, що призведе до зростання вартості цих продуктів. Основну частину потреб покриватиме імпорт, а вартість фруктів залежатиме від ситуації на світових ринках.

За словами директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, найбільше постраждали Черкаська область та інші регіони, де заморозки практично знищили квітучі дерева. Водночас Київська область зазнала менших втрат, а перспективи врожаю яблук залишаються поки що відкритими. Виноград також має кращі шанси, оскільки основні виноградники розташовані у Закарпатті та на півдні, де заморозки не були такими руйнівними.

Для жителів Запоріжжя це означає, що місцевий врожай кісточкових фруктів буде меншим, а ціни на них зростуть.

Внутрішній дефіцит продуктів в Запоріжжі будуть компенсувати імпортом, який завжди дорожчий, тому варто готуватися до підвищення вартості сезонних фруктів і зменшення їх кількості на полицях місцевих магазинів.

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