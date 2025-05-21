Новий графік транспорту в Запоріжжі почне діяти через впровадження додаткових автобусних маршрутів на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікували на сайті міської ради.
Управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради попередило: у зв’язку з проведенням ремонту трамвайної колії на перехресті вулиць В’ячеслава Зайцева та Незалежної України з 9:00 22 травня до 15 червня буде тимчасово змінено схеми руху трамвайних маршрутів №3, №14 та №16.
Новий графік транспорту в Запоріжжі на період ремонтних робіт виглядатиме наступним чином:
- рейс трамваїв №3 та №16: «Вокзал Запоріжжя-І – трамвайне депо»;
- рейс трамваїв №14: «Автострада – майдан Волі».
Для зручності мешканців, які користуються громадським транспортом, організовано додаткові автобусні рейсиі:
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маршрут «Павло-Кічкас – вул. Сєдова», який проходитиме через вулиці Мирослава Симчича, Павлокічкаську, Оптимістичну, Південне шосе, Діагональну, Заводську, В’ячеслава Зайцева, Перемоги, Професора Анатолія Бойка та Сєдова;
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маршрут «Комбінат Запоріжсталь – вул. Сєдова», що пролягатиме вулицями Південне шосе, Заводською, В’ячеслава Зайцева, проспектом Соборним, Якова Новицького, Незалежної України, площею Профспілок і Сєдова.
Крім того, для зменшення навантаження та забезпечення безперебійного перевезення пасажирів збільшено кількість автобусів на міських маршрутах №26, №70 та №74.
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