До 15 июня будут временно изменены схемы движения маршрутов и введен новый график транспорта в Запорожье.

Новый график транспорта в Запорожье начнет действовать через дополнительные автобусные маршруты на дорогах города, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было опубликовано на сайте городского совета.

Управление по вопросам транспортного обеспечения и связи Запорожского городского совета предупредило: в связи с проведением ремонта трамвайного пути на перекрестке улиц Вячеслава Зайцева и Независимой Украины с 9:00 22 мая по 15 июня будут временно изменены схемы движения трамвайных маршрутов №3, №1.

Новый график транспорта в Запорожье на период ремонтных работ будет выглядеть следующим образом:

рейс трамваев №3 и №16: «Вокзал Запорожье-І – трамвайное депо»;

рейс трамваев №14: «Автострада – майдан Воли».

Для удобства жителей, пользующихся общественным транспортом, организованы дополнительные автобусные рейсы:

рейс «Павел-Кичкас – ул. Седова», который будет проходить через улицы Мирослава Симчича, Павлокичкаскую, Оптимистическую, Южное шоссе, Диагональную, Заводскую, Вячеслава Зайцева, Победы, Профессора Анатолия Бойко и Седова;

маршрут «Комбинат Запорожсталь – ул. Седова», которая будет проходить по улицам Южное шоссе, Заводской, Вячеслава Зайцева, проспекту Соборному, Якову Новицкому, Независимой Украине, площади Профсоюзов и Седову.

Кроме того, для уменьшения погрузки и обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров увеличено количество автобусов на городских маршрутах №26, №70 и №74.

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