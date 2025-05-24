Дефицит продуктов в Запорожье будут компенсировать импортом, который всегда дороже.

Дефицит продуктов в Запорожье ожидается этим летом из-за значительного сокращения урожая косточковых фруктов в Украине, сообщает Politeka.

Такую информацию рассказывает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Из-за апрельских заморозков потери абрикосов, персиков, черешней и вишен могут достичь 50-60%, что приведет к росту стоимости этих продуктов. Основную часть потребностей будет покрывать импорт, а стоимость фруктов будет зависеть от ситуации на мировых рынках.

По словам директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, больше всего пострадали Черкасская область и другие регионы, где заморозки практически уничтожили цветущие деревья. В то же время Киевская область понесла меньшие потери, а перспективы урожая яблок остаются пока открытыми. У Винограда также есть лучшие шансы, поскольку основные виноградники расположены в Закарпатье и на юге, где заморозки не были такими разрушительными.

Для жителей Запорожья это означает, что местный урожай косточковых фруктов будет меньше, а цены на них возрастут.

Внутренний дефицит продуктов в Запорожье будут компенсировать импортом, который всегда дороже, поэтому следует готовиться к повышению стоимости сезонных фруктов и уменьшению их количества на полках местных магазинов.

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