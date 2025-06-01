Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Дніпропетровській області проводиться задля покращення якості та надійності електропостачання.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Дніпрі та області торкнуться чималої кількості адрес, повідомляє Politeka.

АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» повідомляє про тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з технічним обслуговуванням.

Мешканців Дніпра, Дніпровського району та Павлограда попереджають про планові роботи на електромережах.

В обласному центрі 02 числа з 08:00 до 18:00 знеструмлення заплановане за адресою: вул. Макарова, 27А.

03 числа — вул. Шинна та просп. Богдана Хмельницького.

04-го без світла залишаться будинки на бульварі Зоряному, вулицях Макарова, Будівельників, Призаводській, Енергетичній, Фабричній та інших.

05-го плануються відключення на вул. Івана Франка, Академіка Янгеля, Софіївській, Матроській, Молодіжній, просп. Богдана Хмельницького тощо.

У Дніпровському районі 3 червня роботи торкнуться сіл Обухівка та Орільське (СТ «Ізумруд», «Елеватор», вул. Центральна тощо).

У Павлограді без електроенергії 3 та 5.06 залишаться окремі будинки на вул. Віталія Шкуренка, Поштовій, Сергія Корольова, Заводській та Кільцевій.

Відключення світла на тиждень 2-8 червня в Дніпрі та області проводиться задля покращення якості та надійності електропостачання.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей та заздалегідь планувати свої справи.

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