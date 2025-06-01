Отключение света на неделю 2-8 июня в Днепропетровской области производится для улучшения качества и надежности электроснабжения.

Отключение света на неделю 2-8 июня в Днепре и области коснутся большого количества адресов, сообщает Politeka.

АО «ДТЭК Днепровские электросети» сообщает о временном прекращении электроснабжения в связи с техническим обслуживанием.

Жителей Днепра, Днепровского района и Павлограда предупреждают о плановых работах на электросетях.

В областном центре 02 числа с 08:00 до 18:00 обесточивание запланировано по адресу ул. Макарова, 27А.

03 числа - ул. Шинная и просп. Богдана Хмельницкого.

04-го без света останутся дома на бульваре Звездном, улицах Макарова, Строителей, Призаводской, Энергетической, Фабричной и других.

05-го планируются отключения на ул. Ивана Франко, Академика Янгеля, Софиевской, Матросской, Молодежной, просп. Богдана Хмельницкого и т.д.

В Днепровском районе 3 июня работы коснутся сел Обуховка и Орильское (СО «Изумруд», «Элеватор», ул. Центральная и т.п.).

В Павлограде без электроэнергии 3 и 5.06 останутся отдельные дома по ул. Виталия Шкуренко, Почтовой, Сергея Королева, Заводской и Кольцевой.

Отключение света на неделю 2-8 июня в Днепре и области производится для улучшения качества и надежности электроснабжения.

Жителей просят отнестись с пониманием временных неудобств и заранее планировать свои дела.

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