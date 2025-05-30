Прогноз погоди на червень в Дніпрі попереджає про аномальні температури та природні явища.

Прогноз погоди на червень в Дніпрі склали синоптики, зазначивши, що цей місяць вважається найцвологішим, адже він приносить найбільшу кількість опадів, повідомляє Politeka,net.

Розповідаємо, чого очікувати на початку літа.

Прогноз погоди на червень в Дніпрі попереджає, що до злив додадуться грози, іноді дуже потужні, а також супутні небезпечні явища: шквали, град і навіть смерчі. Температура вже повністю відповідатиме літнім значенням. Саме цей місяць також є піком вегетаційного сезону, що посилює випаровування вологи з ґрунту, створюючи більш м’який і комфортний мікроклімат.

Атмосферний тиск залишатиметься переважно у межах звичайних показників, чергуючись між впливом антициклонів та циклонічних улоговин. В основному надходитимуть помірні повітряні маси місцевого походження. Імовірність приходу екстремально гарячих повітряних хвиль із Північної Африки чи Близького Сходу — мінімальна.

Прогноз погоди на червень в Дніпрі обіцяє, що температурний режим буде в межах +19…+25 °C, що на 1,3–2,5 °C перевищує середні багаторічні показники. Очікується також кілька спекотних днів із температурою до +30…+35 °C, проте історичних температурних рекордів не прогнозується. Основними джерелами тепла стануть Центральна Азія, Середземномор’я та частково Балтійський регіон. Повернення значного похолодання, подібного до окремих травневих періодів, не очікується.

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