Прогноз погоды на июнь в Днепре предупреждает об аномальных температурах и природных явлениях.

Прогноз погоды на июнь в Днепре составили синоптики, отметив, что этот месяц считается самым крепким, ведь он приносит наибольшее количество осадков, сообщает Politeka,net.

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Прогноз погоды на июнь в Днепре предупреждает, что к ливням добавятся грозы, иногда очень мощные, а также сопутствующие опасные явления: шквалы, град и даже смерчи. Температура уже будет полностью соответствовать летним значениям. Именно этот месяц также является пиком вегетационного сезона, усиливающего испарение влаги из почвы, создавая более мягкий и комфортный микроклимат.

Атмосферное давление будет оставаться преимущественно в пределах обычных показателей, чередуясь между влиянием антициклонов и циклонических котловин. В основном будут поступать умеренные воздушные массы местного происхождения. Вероятность прихода экстремально горячих воздушных волн из Северной Африки или Ближнего Востока минимальна.

Прогноз погоды на июнь в Днепре обещает, что температурный режим будет в пределах +19…+25 °C, что на 1,3–2,5 °C превышает средние многолетние показатели. Ожидается также несколько жарких дней с температурой до +30...35 °C, однако исторических температурных рекордов не прогнозируется. Основными источниками тепла станут Центральная Азия, Средиземноморье и отчасти Балтийский регион. Возврат значительного похолодания, подобного отдельным майским периодам, не ожидается.

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