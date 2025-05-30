Модель покликана зменшити фінансове навантаження взимку, на практиці платежі за тепло влітку часто викликають питання у споживачів.

Попри завершення опалювального сезону, частина українців продовжує отримати платежі за тепло влітку і причина цьому лише одна, повідомляє Politeka.net.

Експерт з питань житлово-комунального господарства, голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомив, що вони приходять лише частині українців.

Причина — двоставковий тариф, за яким оплата розподіляється рівномірно протягом року. І хоча ця модель нібито покликана зменшити фінансове навантаження взимку, на практиці платежі за тепло влітку часто викликають питання у споживачів.

За його словами, суть двоставкового тарифу полягає в тому, що оплата за тепло здійснюється не лише в опалювальний період, а й у літні місяці — частинами, незалежно від фактичного споживання.

Подібна практика широко використовується в європейських країнах, адже дозволяє планувати витрати. Однак в Україні, зазначає експерт, вона нерідко використовується як інструмент для заплутування споживачів.

Зазначимо, що з 2025 року КП «Миколаївоблтеплоенерго» планує перейти на двоставковий тариф на опалення. Це означає, що жителі міста сплачуватимуть не лише за спожите тепло, а й за обслуговування системи протягом усього року — навіть у літні місяці. Тобто їм будуть надходити платежі за тепло влітку.

За словами директора підприємства Миколи Логвинова, тариф складатиметься з двох частин:

умовно постійна складова — річні витрати на обслуговування системи опалення, які розподілятимуться на 12 місяців;

паливна частина — вартість фактично спожитого тепла в опалювальний період.

Таким чином, споживачі щомісяця платитимуть фіксовану частину, а в зимовий час додаватиметься оплата за газ та інші енергоносії. За словами Логвинова, 65% вартості паливної частини становить газ, а підприємство лише передає ці кошти постачальникам ресурсу.

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