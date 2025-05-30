Модель призвана снизить финансовую нагрузку зимой, на практике платежи за тепло летом часто вызывают вопросы у потребителей.

Несмотря на завершение отопительного сезона, часть украинцев продолжает получать платежи за тепло летом и причина тому только одна, сообщает Politeka.net.

Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что они приходят только некоторым украинцам.

Причина – двухставочный тариф, по которому оплата распределяется равномерно в течение года. И хотя эта модель призвана уменьшить финансовую нагрузку зимой, на практике платежи за тепло летом вызывают вопросы у потребителей.

По его словам, суть двухставочного тарифа состоит в том, что оплата за тепло производится не только в отопительный период, но и в летние месяцы — частями, независимо от фактического потребления.

Подобная практика широко используется в европейских странах, так как позволяет планировать расходы. Однако в Украине, отмечает эксперт, она часто используется как инструмент для запутывания потребителей.

Отметим, что с 2025 года КП "Николаевоблтеплоэнерго" планирует перейти на двухставочный тариф на отопление. Это значит, что жители города будут платить не только за потребленное, но и за обслуживание системы в течение всего года даже в летние месяцы. То есть им будут поступать платежи за тепло летом.

По словам директора предприятия Николая Логвинова, тариф будет состоять из двух частей:

условно постоянная составляющая - годовые расходы на обслуживание системы отопления, которые будут распределяться на 12 месяцев;

топливная – стоимость фактически потребленного тепла в отопительный период.

Таким образом, потребители будут ежемесячно платить фиксированную часть, а в зимнее время будет добавляться оплата за газ и другие энергоносители. По словам Логвинова, 65% стоимости топливной составляет газ, а предприятие только передает эти средства поставщикам ресурса.

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