Розповідаємо, хто може претендувати на знижку на оплату комунальних послуг в червні.

Знижка на оплату комунальних послуг в червні доступна для частини українських громадян навіть влітку, а не тільки взимку, повідомляє Politeka.net.

Як розкрили у ПФУ, право на знижки залежить від доходів родини.

Якщо середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 4 240 грн (встановлений розмір соціальної податкової пільги на 2025 рік), людина має право на пільгу при оплаті «комуналки».

Хто може претендувати на знижку на оплату комунальних послуг в червні:

Реабілітовані громадяни , які стали пенсіонерами або мають інвалідність унаслідок репресій.

, які стали пенсіонерами або мають інвалідність унаслідок репресій. Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), а також вдови/вдівці ліквідаторів, опікуни дітей загиблих.

(категорії І та ІІ), а також вдови/вдівці ліквідаторів, опікуни дітей загиблих. Звільнені з військової служби з інвалідністю, родини зниклих безвісти чи павших військових.

з інвалідністю, родини зниклих безвісти чи павших військових. Батьки, дружини/чоловіки загиблих військовослужбовців .

. Ветерани служби в армії, поліції, органах МВС та ін. структур, а також вдови/вдівці павших ветеранів.

в армії, поліції, органах МВС та ін. структур, а також вдови/вдівці павших ветеранів. Колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів , гетто та їхні діти, народжені в місцях примусового утримання.

, гетто та їхні діти, народжені в місцях примусового утримання. Депортовані особи пенсійного віку або з інвалідністю.

Важливо: не потрібно звертатися до органів соцзахисту: Пенсійний фонд автоматично перевірить право на пільгу й продовжить її на новий період за наявності відповідних умов.

Окремі категорії громадян в Україні мають право на знижку на оплату комунальних послуг в червні, незалежно від рівня доходів. Це соціально захищені групи, яким така допомога гарантована державою:

Учасники бойових дій;

Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

Члени родин загиблих Захисників і Захисниць України;

Сім’ї загиблих ветеранів війни;

Постраждалі учасники Революції Гідності.

Як оформити:

необхідно подати заяву до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а далі – обрати зручний спосіб подачі заявки:

особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

; надіслати документи поштою до ПФУ;

до ПФУ; через мобільний застосунок Пенсійного фонду;

Пенсійного фонду; або через портал електронних послуг ПФУ.

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