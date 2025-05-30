Знижка на оплату комунальних послуг в червні доступна для частини українських громадян навіть влітку, а не тільки взимку, повідомляє Politeka.net.
Як розкрили у ПФУ, право на знижки залежить від доходів родини.
Якщо середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 4 240 грн (встановлений розмір соціальної податкової пільги на 2025 рік), людина має право на пільгу при оплаті «комуналки».
Хто може претендувати на знижку на оплату комунальних послуг в червні:
- Реабілітовані громадяни, які стали пенсіонерами або мають інвалідність унаслідок репресій.
- Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), а також вдови/вдівці ліквідаторів, опікуни дітей загиблих.
- Звільнені з військової служби з інвалідністю, родини зниклих безвісти чи павших військових.
- Батьки, дружини/чоловіки загиблих військовослужбовців.
- Ветерани служби в армії, поліції, органах МВС та ін. структур, а також вдови/вдівці павших ветеранів.
- Колишні неповнолітні в’язні нацистських концтаборів, гетто та їхні діти, народжені в місцях примусового утримання.
- Депортовані особи пенсійного віку або з інвалідністю.
Важливо: не потрібно звертатися до органів соцзахисту: Пенсійний фонд автоматично перевірить право на пільгу й продовжить її на новий період за наявності відповідних умов.
Окремі категорії громадян в Україні мають право на знижку на оплату комунальних послуг в червні, незалежно від рівня доходів. Це соціально захищені групи, яким така допомога гарантована державою:
- Учасники бойових дій;
- Особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;
- Члени родин загиблих Захисників і Захисниць України;
- Сім’ї загиблих ветеранів війни;
- Постраждалі учасники Революції Гідності.
Як оформити:
необхідно подати заяву до Реєстру осіб, які мають право на пільги, а далі – обрати зручний спосіб подачі заявки:
- особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ);
- надіслати документи поштою до ПФУ;
- через мобільний застосунок Пенсійного фонду;
- або через портал електронних послуг ПФУ.
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