Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 червня можуть скасувати, а в окремих випадках — навіть зобов’язати повернути отримані кошти.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 червня можуть втратити частина українців через важливу причину, повідомляє Politeka.net.

Про це заявили в Пенсійному фонді України та розкрили, у кого відберуть пільгу на оплату комунальних послуг і з чим це пов'язано.

Від 1 травня в Україні стартував неопалювальний сезон, який триватиме до кінця вересня. Вони будуть перепризначені автоматично — без подання додаткових заяв. Це відбудеться за умови, що:

склад родини не змінився;

майновий стан залишився без змін;

відсутня заборгованість за комунальні послуги.

У такому разі допомога на сплату "комуналки" надходитиме у звичному порядку. При цьому субсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 червня можуть скасувати, а в окремих випадках — навіть зобов’язати повернути отримані кошти. Це стосується ситуацій, коли одержувач допомоги приховує обставини, що впливають на розмір чи право.

Одним із таких випадків є перебування члена домогосподарства за кордоном понад 60 днів. Якщо така ситуація виникла, потрібно обов’язково повідомити про це Пенсійний фонд України протягом 30 днів з моменту виїзду. Тоді особу не враховуватимуть під час розрахунку розміру субсидії, і допомога буде нараховуватись коректно.

У разі, якщо інформацію не буде надано, cубсидії для пенсіонерів у Полтавській області з 1 червня можуть анулювати, а одержувачу доведеться повернути надміру отримані суми. Оформити допомогу знову можна буде лише після подання нової заяви.

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