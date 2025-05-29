Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут потерять часть украинцев по важной причине, сообщает Politeka.net.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины и раскрыли у кого отберут льготу на оплату коммунальных услуг и с чем это связано.

С 1 мая в Украине стартовал неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Они будут переназначены автоматически – без подачи дополнительных заявлений. Это произойдет при условии, что:

  • состав семьи не изменился;
  • имущественное положение осталось без изменений;
  • отсутствует задолженность по коммунальным услугам.

В таком случае помощь на оплату "коммуналки" будет поступать в обычном порядке. При этом субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут отменить, а в отдельных случаях даже обязать вернуть полученные средства. Это касается ситуаций, когда получатель пособия скрывает обстоятельства, влияющие на размер или право.

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Одним из таких случаев является пребывание члена домохозяйства за границей более 60 дней. Если такая ситуация возникла, нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней с момента выезда. Тогда человек не будет учитываться при расчете размера субсидии, и помощь будет начисляться корректно.

В случае, если информация не будет предоставлена, cубсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут аннулироваться, а получателю придется вернуть излишне полученные суммы. Оформить помощь снова можно будет только после подачи нового заявления.

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