Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут отменить, а в отдельных случаях даже обязать вернуть полученные средства.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут потерять часть украинцев по важной причине, сообщает Politeka.net.

Об этом заявили в Пенсионном фонде Украины и раскрыли у кого отберут льготу на оплату коммунальных услуг и с чем это связано.

С 1 мая в Украине стартовал неотапливаемый сезон, который продлится до конца сентября. Они будут переназначены автоматически – без подачи дополнительных заявлений. Это произойдет при условии, что:

состав семьи не изменился;

имущественное положение осталось без изменений;

отсутствует задолженность по коммунальным услугам.

В таком случае помощь на оплату "коммуналки" будет поступать в обычном порядке. При этом субсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут отменить, а в отдельных случаях даже обязать вернуть полученные средства. Это касается ситуаций, когда получатель пособия скрывает обстоятельства, влияющие на размер или право.

Одним из таких случаев является пребывание члена домохозяйства за границей более 60 дней. Если такая ситуация возникла, нужно обязательно уведомить Пенсионный фонд Украины в течение 30 дней с момента выезда. Тогда человек не будет учитываться при расчете размера субсидии, и помощь будет начисляться корректно.

В случае, если информация не будет предоставлена, cубсидии для пенсионеров в Полтавской области с 1 июня могут аннулироваться, а получателю придется вернуть излишне полученные суммы. Оформить помощь снова можно будет только после подачи нового заявления.

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