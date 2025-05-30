Рассказываем, кто может претендовать на скидку на оплату коммунальных услуг в июне.

Скидка на оплату коммунальных услуг в июне доступна части украинских граждан даже летом, а не только зимой, сообщает Politeka.net.

Как открыли в ПФУ, право на скидки зависит от доходов семьи.

Если среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не превышает 4240 грн (установлен размер социальной налоговой льготы на 2025 год), человек имеет право на льготу при оплате «коммуналки».

Кто может претендовать на скидку на оплату коммунальных услуг в июне:

Реабилитированные граждане , ставшие пенсионерами или имеющие инвалидность в результате репрессий.

, ставшие пенсионерами или имеющие инвалидность в результате репрессий. Пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (категории I и II), а также вдовы/вдовцы ликвидаторов, опекуны детей погибших.

(категории I и II), а также вдовы/вдовцы ликвидаторов, опекуны детей погибших. Уволены с военной службы с инвалидностью, семьи пропавших без вести или погибших военных.

с инвалидностью, семьи пропавших без вести или погибших военных. Родители, супруги/супруги погибших военнослужащих .

. Ветераны службы в армии, полиции, органах МВД и т.д. структур, а также вдовы/вдовцы павших ветеранов.

в армии, полиции, органах МВД и т.д. структур, а также вдовы/вдовцы павших ветеранов. Бывшие несовершеннолетние заключенные нацистских концлагерей , гетто и их дети, рожденные в местах принудительного содержания.

, гетто и их дети, рожденные в местах принудительного содержания. Депортируемые лица пенсионного возраста или с инвалидностью.

Важно: не нужно обращаться в органы соцзащиты: Пенсионный фонд автоматически проверит право на льготу и продлит ее на новый период при наличии соответствующих условий.

Отдельные категории граждан в Украине имеют право на скидку на оплату коммунальных услуг в июне, независимо от уровня доходов. Это социально защищенные группы, которым такая помощь гарантирована государством:

Участники боевых действий;

Лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

Семьи погибших ветеранов войны;

Пострадавшие участники Революции Достоинства.

Как оформить:

необходимо подать заявление в Реестр лиц, имеющих право на льготы , а затем выбрать удобный способ подачи заявки:

лично в одном из сервисных центров Пенсионного фонда Украины (ПФУ) ;

; прислать документы по почте в ПФУ;

в ПФУ; через мобильное приложение Пенсионного фонда;

Пенсионного фонда; или через портал электронных услуг ПФУ.

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