Надають переселенцям інформаційну, консультаційну та гуманітарну допомогу у вигляді гігієнічних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати завдяки роботі гуманітарного хабу "Єднання", проте роздача відбувається не кожного дня, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Працює у Кропивницькому гуманітарний хаб «Єднання» для внутрішньо переміщених осіб Покровської міської територіальної громади. Його створено з ініціативи Покровської міської військової адміністрації з метою підтримки мешканців, які були змушені залишити свої домівки через війну та наразі перебувають у Кіровоградській області.

Головна місія його полягає в тому, щоб надати вимушеним переселенцям інформаційну, консультаційну та гуманітарну допомогу (у вигляді гігієнічних наборів і безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області), а також допомогти їм адаптуватися до нових умов життя. Центр «Єднання» став осередком підтримки для людей, які перемістилися з Покровського району, і нині потребують уваги, турботи та реальної допомоги з боку громади та партнерських організацій.

Щоб максимально точно визначити актуальні потреби переселенців, адміністрація просить усіх ВПО з Покровська заповнити анкету за спеціальним посиланням на платформі Google Forms. Отримані відповіді допоможуть команді хабу сформувати запити до національних і міжнародних донорських структур, які готові надавати гуманітарну підтримку. Це дозволить більш ефективно планувати розподіл допомоги та забезпечити нею тих, хто цього справді потребує.

Для тих, кому з різних причин незручно заповнювати анкету онлайн, передбачено альтернативний варіант. Люди можуть особисто звертатися до гуманітарного хабу «Єднання» у робочі дні з понеділка по п’ятницю — з 9:00 до 17:00. На місці переселенці отримають консультацію від фахівців, допомогу з реєстрацією та зможуть розповісти про свої нагальні потреби безпосередньо.

У межах діяльності ініціативи хаб «Єднання» планує надає матеріальну підтримку найбільш вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб, серед яких:

люди похилого віку;

особи, які мають онкологічні захворювання;

громадяни з інвалідністю І та ІІ групи.

Варто відзначити, що про дати роздач підтримки повідомляє ться окремо в Телеграм-каналі організації.

