Український уряд оновив механізм компенсації за оренду житла для переселенців в червні.

Уряд оновив механізм відшкодування витрат, орендавцям по-новому надаватиметься компенсація за оренду житла для переселенців в червні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповів прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля.

Уряд оновив механізм відшкодування витрат на комунальні послуги для закладів, що розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відтепер фінансування здійснюватиметься безпосередньо через Пенсійний фонд, минаючи органи місцевого самоврядування.

Згідно з новою процедурою, гроші в червні надходитимуть щомісяця, а не раз на квартал, як це було раніше. Передача функцій Пенсійному фонду та цифровізація процесу дозволять забезпечити більшу прозорість розрахунків та мінімізувати ризики зловживань.

Субсидія для переселенців: що потрібно знати

Компенсація за оренду житла для переселенців в червні надається орендарям, а для внутрішньо переміщених осіб передбачено субсидію на оренду житла — як додаткову фінансову допомогу родинам, що втратили власне житло через війну та не мають альтернативного на підконтрольній Україні території.

На таку підтримку можуть розраховувати переселенці з тимчасово окупованих або прифронтових регіонів, якщо витрати на зняття нерухомості перевищують 20% сукупного сімейного доходу.

Допомога надається виключно за наявності офіційного договору. Водночас орендар і орендодавець не повинні бути родичами, а отримувач субсидії не може користуватись іншими житловими дотаціями.

Розмір субсидії розраховується індивідуально, з урахуванням доходів родини, середньої вартості оренди в регіоні та податкових відрахувань, які сплачує орендодавець.

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