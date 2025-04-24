Найдешевші квартири в Одесі можна знайти в різних районах міста, житло має різний інтер'єр та особливості.

Дехто з українців шукає бюджетний варіант житла без зайвих витрат — саме для них з’явились найдешевші квартири в Одесі, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оголошення в OLX та з'ясували, які пропозиції є на ринку нерухомості.

Недорогу нерухомість можна знайти в різних районах міста. Зокрема, здається однокімнатна на вулиці Бугаївська в районі магазину "Ідеал". Можна пройти і з вулиці Балківської від Бізнес-центру 1 поверх нового малоквартирного будинку.

Як зазначив автор повідомлення, житло в хорошому стані пісмля капітального ремонту. Оснащена вона всіма необхідними меблями та побутовою технікою. Взимку опалюється завдяки електроорпленню. Орендна плата складає 4 тисячі гривень - влітку та взимку ціна нижча - 3 тисячі гривень.

Крім того, найдешевші квартири в Одесі можна знайти подалі від центру міста. Зокрема в оренду здають однокімнатне житло за 4 тисячі грн на Адміральському проспекті, поруч із зупинкою "Вимпел". Розташована на 2 поверсі двоповерхового будинку. Житло світле й тепле, загальна площа кімнати — 18 кв.м.

Облаштована всім необхідним для проживання: є тахта (або можна використовувати власний диван), шафа, газова плита з духовкою, холодильник, пральна машина-автомат, телевізор і газова колонка для гарячої води.

Вдале розташування: поряд супермаркет, бювет із чистою водою, 4-та гімназія. Зручна транспортна розв'язка — маршрути в усі райони міста.

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