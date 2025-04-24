Самые дешевые квартиры в Одессе можно найти в разных районах города, жилье имеет разный интерьер и особенности.

Некоторые украинцы ищет бюджетный вариант жилья без лишних расходов — именно для них появились самые дешевые квартиры в Одессе, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали объявления в OLX и выяснили, какие предложения есть на рынке недвижимости.

Недорогую недвижимость можно найти в разных районах города. В частности, сдается однокомнатная на улице Бугаевская в районе магазина "Идеал". Можно пройти и с улицы Балковской от бизнес-центра 1 этаж нового малоквартирного дома.

Как отметил автор сообщения, жилье в хорошем состоянии после капитального ремонта. Оснащена она всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Зимой отапливается благодаря электроорплению. Арендная плата составляет 4 тысячи гривен – летом и зимой цена ниже – 3 тысячи гривен.

Кроме того, самые дешевые квартиры в Одессе можно найти вдали от центра города. В частности, в аренду сдают однокомнатное жилье за ​​4 тысячи грн на Адмиральском проспекте, рядом с остановкой "Вымпел". Расположена на 2 этаже двухэтажного дома. Жилье светлое и теплое, общая площадь комнаты – 18 кв.м.

Оборудован всем необходимым для проживания: есть тахта (или можно использовать собственный диван), шкаф, газовая плита с духовкой, холодильник, стиральная машина-автомат, телевизор и газовая колонка для горячей воды.

Удачное расположение: рядом супермаркет, бювет с чистой водой, 4-я гимназия. Удобная транспортная развязка – маршруты во все районы города.

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