У квітні сталося подорожчання проїзду в Одеській області, як торкнулось певних районів.

Подорожчання проїзду в Одеській області зачепила жителів лише окремих районів, інші не відчують збульшення вартості, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про зміни у вартості на квитки в автобусах.

Зокрема, перевізник ТОВ «Північ Транс» суттєво змінив тарифи на міжміських маршрутах Одеса – Південний. Вартість проїзду на маршрутах №67 та №68 зросла на 20 грн і тепер становить 70 гривень за поїздку.

Таке підвищення цін викликало хвилю обурення серед місцевих жителів. Люди не приховують невдоволення новими тарифами, адже для багатьох регулярні поїздки між містами є частиною щоденної рутини, і навіть незначне здорожчання відчутно позначається на сімейному бюджеті.

Крім цього, подорожчання проїзду в Одеській області сталося у місті Ізмаїл - плата у маршрутках зросла з 15 до 20, що стало частиною загальної тенденції до здорожчання транспорту в регіоні.

Підкреслимо, що вартість проїзду у міському транспорті в Одесі зросла ще на початку року. Втім, протягом 2025 року не виключені нові підвищення ціни у зв'язку з подорожчанням палива та запчастин. Так, вартість разової поїздки у громадському електротранспорті наразі складає 15 гривень. Водночас пільги для учнів і студентів залишаються чинними.

Абонемент на місяць коштує:

на трамвай — 420 грн;

на тролейбус — 420 грн;

на обидва види транспорту — 567 грн.

Щодо маршрутних таксі: проїзд у межах міста обійдеться в 20 гривень, а до 6-го кілометра Овідіопольської дороги — в 40 гривень.

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