В апреле произошло подорожание проезда в Одесской области, как коснулось определенных районов.

Подорожание проезда в Одесской области задело жителей только отдельных районов, остальные не почувствуют увеличения стоимости, сообщает Politeka.net.

Рассказываем об изменениях стоимости на билеты в автобусах.

В частности, перевозчик ООО «Север Транс» существенно изменил тарифы на междугородных маршрутах Одесса – Южный. Стоимость на маршрутах №67 и №68 выросла на 20 грн. и теперь составляет 70 гривен за поездку.

Такое повышение цен вызвало возмущение среди местных жителей. Люди не скрывают недовольства новыми тарифами, ведь для многих регулярные поездки между городами являются частью ежедневной рутины, и даже незначительное удорожание ощутимо сказывается на семейном бюджете.

Кроме того, подорожание проезда в Одесской области произошло в городе Измаил - плата в маршрутках выросла с 15 до 20, что стало частью общей тенденции к ценовому увеличению.

Подчеркнем, что цена билетов в городском транспорте в Одессе выросла еще в начале года. Впрочем, в 2025 году не исключены новые повышения цены в связи с подорожанием топлива и запчастей. Так, стоимость разовой поездки в общественном электротранспорте составляет 15 гривен. В то же время льготы для учащихся и студентов остаются в силе.

Абонемент в месяц стоит:

на трамвай - 420 грн;

на троллейбус - 420 грн;

на оба вида транспорта - 567 грн.

Относительно маршрутных такси: проезд в городской черте обойдется в 20 гривен, а до 6-го километра Овидиопольской дороги — в 40 гривен.

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