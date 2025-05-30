Украинское правительство обновило механизм компенсации за аренду жилья для переселенцев в июне.

Правительство обновило механизм возмещения расходов, арендаторам будет по-новому предоставляться компенсация за аренду жилья для переселенцев в июне, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство обновило механизм возмещения расходов на коммунальные услуги для заведений, размещающих внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Теперь финансирование будет осуществляться непосредственно через Пенсионный фонд, минуя органы местного самоуправления.

Согласно новой процедуре, деньги в июне будут поступать ежемесячно, а не раз в квартал, как это было раньше. Передача функций в Пенсионный фонд и цифровизация процесса позволят обеспечить большую прозрачность расчетов и минимизировать риски злоупотреблений.

Субсидия для переселенцев: что нужно знать

Компенсация за аренду жилья для переселенцев в июне предоставляется арендаторам, а для внутренне перемещенных лиц предусмотрена субсидия, как дополнительную финансовую помощь семьям, потерявшим собственное жилье из-за войны и не имеющих альтернативной на подконтрольной Украине территории.

На такую ​​поддержку могут рассчитывать ВПО из временно оккупированных или прифронтовых регионов, если расходы по снятию недвижимости превышают 20% совокупного семейного дохода.

Помощь оказывается исключительно при наличии официального договора. В то же время, арендатор и арендодатель не должны быть родственниками, а получатель субсидии не может пользоваться другими жилищными дотациями.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально, с учетом доходов семьи, средней стоимости аренды в регионе и налоговых вычетов, уплачиваемых арендодателем.

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